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Стрельба в Америке 47 минут назад
Стрельба в Калифорнии: трое человек погибли, подозреваемый убит
Три человека погибли в результате стрельбы в США, в их числе и шестилетний мальчик. Еще пятнадцать получили ранения, об этом сообщает полиция. Трагедия произошла на Чесночном фестивале в Калифорнии, пользующемся популярностью у американцев. Как сообщили очевидцы, нападавший был одет в военную форму. Подозреваемый ликвидирован стражами порядка — он убит.
"Кто, черт возьми, будет стрелять на фестивале чеснока?", — таким вопросом задаются пользователи социальных сетей, получив новости из небольшого городка Гилрой на западном побережье США. У американцев он не на слуху, пусть даже мероприятие и является одним из крупнейших продовольственных фестивалей в штатах для сбора средств на благотворительность. Но сегодня об этом городе узнали все.
О стрелявшем известно немного. Молодой человек, около двадцати лет. Одет был в военную форму. Вышел к фуд-корту уверенно, огонь открыл без предупреждения. В зоне поражения оказались тысячи людей: продавцы еды, смотрители аттракционов, посетители с детьми. Они не сразу поняли, что произошло.
"Посетители были голодные, я пошел достать для них кукурузы. И когда я вернулся, прозвучали два выстрела. В этот же момент начала играть музыка, и я подумал, что это начало концерта. Но через несколько секунд уже пошла очередь выстрелов, я увидел, как люди падают, в их числе и дети", — поделился очевидец.
Вскоре в СМИ появилась информация, что нападавших было двое. Полиция, прибывшая на место, подтвердила факт стрельбы только спустя два часа после произошедшего. Нападавшие уже успели скрыться с места происшествия — правоохранители начали прочесывать лес, окружавший фестиваль. Посетители тем временем пытались укрыться в автомобилях на парковке фестиваля.
"Я сгреб жену в охапку, отец побежал за угол, а мама дернула в сторону трейлера, когда толпа побежала со стороны стрельбы. Я попытался собрать семью вместе и укрыться", — рассказал посетитель фестиваля.
У журналистов сейчас один вопрос: как же вооруженные люди, да еще и в военной форме смогли пройти через охрану и металлодетекторы. Полиции, впрочем, одного из нападавших удалось ликвидировать еще до наступления темноты. Судьба второго злоумышленника остается неясной.
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