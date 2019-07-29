Александр Емельяненко продолжит карьеру в кулачных боях

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился своими планами на продолжение своей спортивной карьеры. Спортсмен переквалифицируется в бойца на голых кулаках, подписав контракт с промоушеном Bare Knuckle FC.

"Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC, — сделал заявление Емельяненко-младший в своем Instagram-аккаунте. – Сейчас мы начинаем заниматься визовым вопросом. Я в порядке, в форме. Буду радовать вас своими победами".

Напомним, что предыдущий бой Александр Емельяненко провел летом 2018 года, когда он дрался с Тони Джонсоном. Тогда победитель выявлен не был – бой завершился ничьей. Всего же в его активе 39 боев в ММА, из которых он одержал победу в 28 поединках.

Напомним, что в Bare Knuckle FC – ведущем промоушене по кулачным боям, уже выступает уроженец России Артем Лобов. На его счету два боя, завершившиеся его двумя победами.