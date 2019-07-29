Российский истребитель пятого поколения запущен в серию

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Соответствующая информация появилась в брошюре, посвященной 80-летию конструкторского бюро Сухого, сообщает агентство РИА Новости. С Министерством обороны России заключен контракт на 70 боевых машин.

Напомним, ранее стало известно, что первый серийный Су-57 должен поступить в войска в 2019 году, второй – в 2020 году.



Су-57 – перспективный комплекс фронтовой авиации пятого поколения. Он построен с применением технологий снижения заметности. То есть вражеские радары заметят его позже, чем обычный самолет, им будет сложнее опознать этот истребитель.

Также самолет оснащен современной радиолокационной системой управления, двумя мощными двигателя и новыми типами вооружения, среди которого, например, сверхдальнобойная ракета "воздух-воздух" с радиусом действия до 300 километров.