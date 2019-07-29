Павлюченкова зачехлила ракетку на старте турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Вашингтоне. В стартовой игре она не справилась с американкой Кристиной Макхэйл.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. Встреча завершилась победой представительницы США в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

Отметим, что призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 225 тысяч долларов.