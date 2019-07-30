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30 июля 201900:37 Андрей Архипов

Диктатура Зеленского. Президент требует лояльности

Global Look Press

Демократия демократией, а власть должна быть сосредоточена в одних руках. Ну или, по крайней мере, в руках тех, кого контролирует один человек — новый президент Украины.

В будущем правительстве посторонних не будет. “Слуга народа” заберёт себе все места в кабинете министров. Итоги голосования на выборах состава парламента вполне это позволяют. Об этом рассказал представитель Зеленского в кабмине Андрей Герус.

По его словам, ни о каком участии оппозиции в правительстве не может быть и речи. Более того, даже те, с кем предварительно были договорённости о сотрудничестве, как например это относится к партии Святослава Вакарчук “Голос”, могут только на него и рассчитывать.

Впрочем и сотрудничество это будет иметь весьма своеобразную форму. Оно будет существовать до тех пор, пока позиция партнёров и их пожелания будут устраивать президентское большинство. И им, как и оппозиции, не достанется никаких правительственных постов.

По сути это означает, что “Голос” либо должен раствориться в парти “Слуга народа”, либо будет отторгнут.

Особенно цинично прозвучали слова Геруса, продемонстрировавшие своеобразное понимание демократических процессов во властных структурах. “Некоторые комитеты (парламента) отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти”.

После таких слов ни у кого, по всей видимости, не должно остаться сомнений, что это будут комитеты связанные с самыми проблемными областями социальной жизни украинцев, а когда работа на этих направлениях будет “провалена”, вину за такое положение дел понесут те самые оппозиционеры, с которыми правящее большинство собирается сегодня демократично поделиться властью.

Победитель забирает всё. По этой формуле идут сейчас переговоры с потенциальными кандидатами на пост премьер министра.

Кандидатов несколько и с ними, как сообщается, Зеленский лично ведёт переговоры. Едва ли не главным критерием оценки, при подборе кандидат, является его способность сформировать кабинет лояльный президенту.

С одной стороны, у Зеленского есть все основания требовать себе максимальный властный ресурс. Уверенная победа на президентских выборах и более, чем убедительная победа на парламентских — дают для этого необходимые аргументы. С другой стороны, украинцы по прежнему остаются в неведении относительно того, как и кем эта всеобъемлющая власть будет реализовываться.

Обещания улучшить жизнь простых украинцев могут привести политика к успеху, но к улучшению жизни обещания привести не могут.

Пока же Зеленский продолжает эксплуатировать образ неформального президента, максимально приближенного к народу.

Вот он в красных трусах на пляже Одессы, “инспектирует температуру воды в море”. А вот он уже на песчаном берегу в окружении оголённых мужчин из руководства своей администрации продолжает познавать радости пляжного отдыха.

На фоне заявлений Геруса, дающих основания полагать, что вертикаль будущей власти в стране станет предельно жёсткой и диктовать политику Украины будут из одного единственного кабинета, последние фото от Зеленского заставляют усомниться в том, станет ли именно он тем самым диктатором или главный герой сериала так и останется пляжным президентом, а управление страной станет осуществлять “свита короля”.

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