Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Среди победителей олимпиады в столице Франции — четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды.

Всего в соревновании участвовали более 80-ти стран, сообщает телеканал "Россия 24". Наставниками нашей команды стали преподаватели факультета химии МГУ. В ходе олимпиады школьники должны были ответить примерно на 100 теоретических вопросов – это больше 60 страниц текста, и решить 9 задач.