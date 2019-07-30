В Афганистане погибли двое американских военных

Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" подтвердила гибель в этой стране двух американских военнослужащих.

Точное общее число погибших в Афганистане военных США неизвестно. Последнее сообщение о гибели в этой стране в бою во время проведения операции военнослужащего НАТО было обнародовано 24 июля. При этом национальная принадлежность погибшего и обстоятельства случившегося не разглашались. Ранее — 13 июля — миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели еще одного американского военнослужащего, сообщает ТАСС.