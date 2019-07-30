Питбульмастиф, волкособ, булли кутта: каких собак бояться

Список потенциально опасных пород собак утвержден в России. Документ подписал премьер Дмитрий Медведев, текст опубликован на сайте правительства, передает телеканал "Россия 24". Таких собак запрещено выгуливать без поводка и намордника, если только животное не находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу.

В перечне агрессивные породы и помеси, обладающие заметной физической силой. Это, в том числе, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака и все разновидности их близких родственников.

Ранее список был составлен МВД России и содержал 71 позицию, но впоследствии его сократили в несколько раз, признав, что многие четвероногие друзья, такие, как ризеншнауцер или шарпей, не могут представлять реальной опасности.