Александрова проиграла Саккари на старте турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Екатерина Александрова в первом круге турнира в американском Сан-Хосе в двух сетах за один час семь минут проиграла представительнице Греции Марии Саккари со счетом 1:6, 4:6.

Россиянка единожды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех, а у победительницы встречи, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из восьми.

Таким образом, Саккари вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять Майо Хиби (265) из Японии, которая в первом круге переиграла венгерку Тимею Бабош (126).