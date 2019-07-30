Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры, об этом футболист сообщил через социальные сети.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист, – написал Самедов в Instagram. – Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом!

Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!

Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце".

В составе "Локомотива" Самедов принял участие в 211 играх во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал 39 голевых передач, в составе "Спартака" сыграл 105 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

Помимо этого, Александр играл за столичные "Динамо" и "Москву", а также за самарские "Крылья Советов". На его счету 53 игры и семь голов за сборную России.