Зеленский плагиатит Мадуро: президент Украины пройдет по Киеву с военными

Военный парад в День независимости Украины решили не проводить. Вместо этого на центральной улице Киева состоится Шествие достоинства, рассказал глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан.

В мероприятии примут участие президент, военнослужащие ВСУ и ветераны АТО, а также врачи, учителя, спортсмены и многие другие, сообщает агентство "Интерфакс". Богдан особо отметил, что шествие будет организовано в европейском стиле. Оно призвано чествовать тех, кем гордится современная Украина. После акции Владимир Зеленский сделает обращение к народу.

Напомним, что 2 мая 2019 года очень похожее мероприятие провел Николас Мадуро. Президент Венесуэлы прошел по центру Каракаса во главе колонны военных. Этот марш должен был продемонстрировать абсолютную верность армии законному правительству.