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Ситуация на Украине 6 минут назад
Аваков сделал заявку на премьерское кресло
Глава МВД Украины правильно понял сигнал, посланный президентом Владимиром Зеленским. И если это не клятва в лояльности, то уж точно решительное отмежевание от прежнего главы государства.
Как только Порошенко и ближайшие члены его семьи покинули пределы Украины, глава МВД опубликовал на своей страничке в Facebook резкую отповедь бывшему президенту, назвав того лжецом.
“Увы, для Порошенко лгать — как дышать- и поэтому он проигрывает!”, сообщил Аваков в ответ на обвинения со стороны проигравшего президента в том, что украинская полиция якобы “работала” против него и его партии.
“Люди очень захотели поверить не ему лжецу, — а любому честному человеку”, — делает Аваков реверанс в сторону Зеленского.
“У нас у всех — и скептиков и умников, и романтиков и опытных — нет иного выхода — как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас”, — пишет Аваков. Это уже серьёзная заявка на попадание в шорт-лист кандидатов на премьерский пост.
Как ни странно, но пока украинские СМИ Арсена Авакова туда не включали, хотя есть люди, которые, похоже, наоборот не видят на этом посту никого другого. И их мнение вполне может перевесить всё, включая мнение даже президента. Впрочем, он вполне возможно будет просто выполнять предвыборные договорённости.
Украинские СМИ публикуют письмо, датированное ещё 4 апреля текущего года, когда не был ещё известен исход второго тура президентских выборов. Региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен направила его спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.
Кахконен исходит из предположения, что Зеленский одержит победу, а значит у Запада появится шанс образовать на Украине парламентскую республику. Отдельно идёт речь и об Авакове.
“Я рада информировать Вас о том, что все предыдущие договорённости с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу”, — пишет Кахконен Волкер.
Она просит спецпредставителя США оказать поддержку Авакову, объясняя это тем, что глава МВД это тот человек, который сможет гарантировать международным финансовым институтам, вроде Всемирного банка, возврат тех средств, что они вложат или уже вложили в Украину.
Также Кахконен в письме просит “минимизировать шансы Юлии Тимошенко” занять премьерский пост, не сомневаясь в возможностях Волкера сделать это, и не смущаясь тем, что такие просьбы являются прямым вмешательством в демократические выборные процессы.
Если с апреля месяца Аваков не растерял поддержки со стороны иностранных интересантов, то у него весьма высокие шансы на премьерский пост. Последние заявления министра МВД говорят о том, что он наконец серьёзно включился в борьбу за кресло главы кабинета министров.
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