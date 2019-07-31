Вторые теледебаты участников предвыборной гонки демократов начались в США

В США начались вторые теледебаты демократов, претендующих на пост президента. В первый день самым разговорчивым стал сенатор Берни Сандерс, который из полутора часов трансляции забрал себе 15 минут и 7 секунд.

Он же признал, что победить на выборах действующего главу государства Дональда Трампа будет непросто, но возможно. И ставку необходимо делать на привлечение к голосованию молодежи.

Для этого Сандерс, в частности, предлагает отменить плату за обучение в государственных вузах и отказаться от студенческих кредитов, передает телеканал "Россия 24".