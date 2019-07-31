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Brexit 39 минут назад

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31 июля 201907:04

Министр по вопросам Brexit: Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября

EPA

Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, договорятся стороны об условиях выхода или нет. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Лондон хочет достичь сделки, но покинет ЕС 31 октября в любом случае.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что избежать жесткого Brexit можно только в том случае, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты.

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