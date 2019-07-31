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31 июля 201908:57

"МанЮнайтед" согласовал с "Ювентусом" обмен Лукаку на Дибалу

EPA

Представители "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" пришли к обоюдному соглашению по обмену нападающим "красных дьяволов" Ромелу Лукаку и форвардом "старой синьоры" Пауло Дибалой. Последним шагом в оформлении сделки является согласование личного контракта манкунианцев с аргентинцем.

Однако командам также предстоит решить и финансовый вопрос. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Italy, руководители "Юве" оценивают Дибалу в 100 миллионов евро, в то время как Лукаку – в 82-83 миллиона. В связи с этим они рассчитывают на восполнение разницы от "МЮ". На данный момент остается неизвестным, каким образом был решен этот вопрос.

Напомним, что Дибала в минувшем сезоне провел 42 матча за "Ювентус", отметившись в них десятью голами и шестью результативными передачами. Лукаку же сыграл в составе "Юнайтед" 45 встреч, забив 15 голов и совершив четыре голевых паса.

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