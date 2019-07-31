Екатеринбургский школьник выиграл всемирный конкурс Google

Екатеринбургский школьник вошел в список победителей Google Science Fair-2019. Мальчик изобрел устройство, помогающее глухонемым людям излагать свои мысли без помощи сурдопереводчиков. Устройство распознает язык жестов и переводит его в слова, сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на пресс-службу "Google Россия". За это юного изобретателя наградили грантом на обучение.

В основе изобретения лежит специально обученная нейронная сеть. При этом устройство не требует специальной подготовки, и его сможет использовать абсолютно любой человек.

На научном конкурсе Google Science Fair-2019 школьнику вручили премию за полезную идею. Он получил сертификат на 15 тысяч долларов. Эту сумму молодой уралец сможет потратить на обучение. Кроме того, мальчику предоставили возможность посетить головной офис компании Lego в Дании.

Как рассказал изобретатель, идею создания такого "переводчика" для гулухонемых посетила его после того, как он прочел новость о матери, у которой отобрали детей. Социальные службы решили, что женщина не может полноценно заниматься воспитанием малышей из-за проблем со слухом. Тогда школьник решил, что благодаря современной науке таким людям можно помочь.