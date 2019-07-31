Ди Каприо опубликовал в своем "Инстаграме" видео пожаров в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, известный своим неравнодушием к проблемам экологии, разместил в своем "Инстаграме" видео полыхающей сибирской тайги.

В материале, который перепостил актер из The Guardian, говорится о том, что пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса, и по данным Всемирной метеорологической организации они уже за месяц выпустили столько углекислого газа, сколько вся Швеция за год.

Русскоязычные пользователи уже отметились в комментариях под этой публикацией Ди Каприо. Они благодарят голливудскую звезду за то, что тот обратил внимание на эту природную катастрофу в Сибири.

Ранее сообщалось, что в "Инстаграме" актера российские пользователи призывали его помочь спасти Байкал. Впрочем, были и те, кто советовал жителям региона прежде, чем обращаться к Ди Каприо, приехать на его берега и для начала хотя бы разгрести там мусор, который оставляют бескультурные туристы.