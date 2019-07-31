Роналду, Месси и Азар претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена претендентов на премию лучший футболист года, которая будет вручена 23 сентября на специально церемонии в оперном театре "Ла Скала" в Милане.

В список номинатов вошли десять футболистов: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Френки де Йонг ("Барселона"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Эден Азар ("Реал"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси ("Барселона"), Садьо Мане, Мохамед Салах. Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль").

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом мира был признан полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.