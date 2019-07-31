Правительство выделит дополнительные средства на тушение пожаров в Сибири

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной, в том числе с учетом неблагоприятного прогноза.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава правительства заявил на совещании в Красноярске.

Медведев констатировал, что "положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление" и подчеркнул, что прогноз на дальнейшее развитие событий – неблагоприятный.

Глава правительства заверил, что федеральный центр поможет регионам, где горят леса. Он также предупредил местных руководителей о необходимости лично контролировать ситуацию на месте.

Медведев сообщил, что кабмин выделит дополнительные средства на тушение лесных пожаров в Сибири.

"Тушить пожары надо здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов", — сказал Медведев.

Премьер совершает рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. 30 июля Медведев провел совещание со своими заместителями и выслушал доклады руководителя министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и главы министерства по чрезвычайным происшествиям РФ Евгения Зиничева о лесных пожарах.

По информации Кобылкина, наиболее тревожная ситуация сложилась в Красноярском крае, Якутии и Бурятии, Иркутской области. Медведев поручил главе Минприроды вылететь на место, чтобы лично ознакомиться с обстановкой, и пообещал вернуться к этому вопросу.

В настоящее время на территории РФ зарегистрировано около 150 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 миллионов га, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поручил министерству обороны страны подключиться к тушению пожаров.