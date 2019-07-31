Зеленскому начали дарить бюсты

Порошенко стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз — о прослушке европейских политиков. Впрочем, неизвестно, знает ли об этом сам экс-президент Украины. Сейчас он по официальной информации отдыхает за границей с семьей. То ли в Стамбуле, то ли в Дубае. Вне Украины оказался и мэр Киева — Кличко. При том, что именно сегодня его должны были допросить "по делу о хищении земли". Но выяснилось, что в это время Кличко встречался с адвокатом американского президента — бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. На этом фоне действующий президент Зеленский сегодня отправился в Черкасскую область. Где ему неожиданно попытались подарить его гипсовый бюст.

Эхо прошедших выборов. На пресс-конференцию кандидатов в депутаты от Донецкой области (50-й округ), которые требовали пересчитать голоса, врываются украинские националисты с криками "Ганьба". "Мы — за честные выборы! Чувствуешь себя морально ущемленным".

В суд поступило заявление о том, что в 105-м округе четверть бюллетеней в урны была просто подброшена.

"Имела место фальсификация волеизъявления граждан", — говорит избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Василий Нимченко.

Но и к судебной системе, построенной Порошенко, у украинцев нет доверия. Отставной глава киевского апелляционного суда свидетельствует против бывшего президента. Мало того, что Порошенко давлением и подкупом получал нужные ему судебные решения, так он еще и прослушивал иностранные посольства.

"В апелляционный суд как раз и обращаются за разрешением на прослушивание или установку контроля за телефонными звонками. Это было очень распространенное явление. Относительно украинских представительств международных организаций — МВФ, ОБСЕ — и целого ряда посольств — Белоруссии, Германии, Франции — также совершались эти мероприятия", — заявил председатель апелляционного суда Киева, глава киевского апелляционного суда (2003-2015) Антон Чернушенко.

Это уже двенадцатое уголовное дело, в котором фигурирует Порошенко. И его отъезд на отдых за границу многие уже воспринимают как бегство.

"Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьей. А до этого — полтонны стодолларовых бумаг обналичил из своего банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его следы", — отметил директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Мэр Киева Виталий Кличко, которого тоже теперь вызывают на допросы, улетел в Нью-Йорк, и там будто ища поддержки, фотографируется с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Авиалайнер числится в президентском летном отряде, но давно не поднимался в воздух — сначала лицензии не было, а потом техника постепенно вышла из строя.

Зеленский пока предпочитает рейсовые самолеты. Но в Черкассы прилетел на вертолете. По документам, аэропорт в Черкассах есть, а на самом деле — чистое поле. Зеленскому сегодня на стенде показали план реконструкции.

Вместо ответа на вопрос — когда построят — хотели подарить президенту его скульптурное изображение. Бюст с отпечатком красной помады Зеленский так и не взял. Неожиданных посетителей — к президенту больше не подпускают, люди с жалобами стоят в фойе. Зато к приезду президентской делегации все лужи в Черкассах осушили. Вычерпали совками и унесли в ведрах.