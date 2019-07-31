Новые мошенники обманывают бывших жертв "МММ"

"МММ" настигает своих давних жертв. Финансовая пирамида, оставившая без денег миллионы россиян и ставшая одним из символов "лихих 90-х", вновь становится инструментом мошенничества. Неизвестные преступники звонят тем, кто когда-то имел неосторожность поверить Сергею Мавроди. И обещают то же, что он обещал еще четверть века назад — вернуть всё, да ещё с процентами. Дело за малым — оплатить банковские услуги. Самое удивительное, что люди снова верят. И платят.

"В четырех банках, заняла у подруги заняла, в общем, сто своих, сто — подруга мне заняла, 400 в банках", — рассказывает Лидия Николаевна, жительница Волгоградской области.

На той стороне провода в Москве голос был доверительный: "Каждый день интеерсовались — Лидия Николаевна, как ваше здоровье? Вы покушали? Вы пораньше спать ложитеcь", — рассказывает женщина.

В разговоре ей настойчиво внушали, что суммы, которые пришли из Лондона от "МММ" до неприличия нескромные. Откройте счет, заплатите за отправку, заплатите налоги. Деньги переводила напрямую через платежные системы — значит, в никуда.

В Курчатове под Курском — аналогичный случай.

"Вы в "МММ" были вкладчиками? — Да, была. Вот теперь мы эти деньги будем выплачивать — у вас здесь начислено 6000 долларов. Сколько денег вы всего перевели? — 84 тысячи", — говорит пожилая женщина.

Они когда-то поверили "МММ" и спустя четверть века вновь поверили — деньги вернут.

Так по какой же причине мошенникам удается выманивать миллионы рублей у простодушных граждан? Все дело в легенде, по которой деньги Мавроди находятся в оффшорных английских банках. А лондонские банкиры по какой-то причине решили вернуть их бывшим вкладчикам "МММ".

Пострадавших по всей России – сотни. Волгоградская, Курская область, Карелия, Алтай. Новая волна мошенников разрабатывает тех, кто играл в "МММ" и прогорел. Они — особая категория людей, которые могут поверить в чудо или игроков — базы с ними дорогого стоят.

"Еще в те времена эти базы сливали, поэтому они существуют и те, кто когда-то засветился в интернет-пирамидах, к сожалению, должны быть готовы что их данные гуляют по Сети", — рассказывает мужчина.

Еще один способ убедить доверчивых пенсионеров — намекнуть им, что Мавроди на самом деле жив и скоро вернет всем деньги.

"К сожалению, это всё слова. Никто и никогда не может вернуть то, что уже финансовая пирамида поглотила в себя — это как черная дыра", — сообщил Марат Сафиулин, управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Как бы то ни было, дело Мавроди живет — только по этому году Банком России выявлено 154 финансовые пирамиды, а к концу года обещают — дойдет и до 300.