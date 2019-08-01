Новости Происшествия

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1 августа 201906:23

Сотрудники национального парка "Русская Арктика" спасены в Белом море

В Белом море спасли яхту с сотрудниками национального парка "Русская Арктика".

Судно потеряло управление рано утром 30 июля. Экипаж смог выйти на связь только через несколько часов дрейфа. Был подан сигнал SOS.

Яхту взяло на буксир судно "Профессор Молчанов". Еще двум теплоходам было дано указание следовать в район бедствия для возможной дополнительной помощи, передает "Россия 24".

Яхту благополучно отбуксировали в порт Архангельска. Никто не пострадал.

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