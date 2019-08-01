На Украине пьяный водитель снес маршрутку, уходя от полиции. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей утром в четверг, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского в городе Днепре на Украине.

Автомобиль Hyndai вылетел на перекресток и протаранил маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter. От удара последний завалился на бок.

На записи видно, что легковушка пыталась затормозить, однако скорость была слишком велика, и столкновения избежать не удалось. Попыток маневрирования водитель легкового авто не предпринимал.

В результате инцидента пострадали десять человек, находившиеся в салоне маршрутки – все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в реанимации оказался мужчина, находившийся за рулем Hyndai. По данным местных СМИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения, и пытался скрыться от сотрудников полиции.