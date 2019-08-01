Катастрофа МН17: МИД Малайзии рекомендует отказаться от голословных обвинений

Международному сообществу следует отказаться от голословных обвинений по разбившемуся в Донбассе "Боингу". Об этом заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Он отметил, что расследование еще не завершено, но некоторые страны уже выступают с обвинениями в адрес конкретных государств и даже называют фамилии подозреваемых, передает "Россия 24".

Ранее следствие объявило, что к трагедии причастны трое россиян и гражданин Украины. Суд по делу о крушении должен начаться в марте следующего года.

В конце июля сообщалось, что частный детектив из Германии пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе, но Совместная следственная группа от них отказалась.



Малазийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Руководство в Донбассе в ответ заявило, что не располагает оружием, которое способно сбить самолет на такой высоте.