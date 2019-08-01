"Снежный барс", покоривший пять семитысячников, погиб в горах Таджикистана

Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области в своем группе "ВКонтакте" сообщила о гибели в горах Таджикистана Василия Дроздова – известного спортсмена, удостоенного звания "Снежный барс".

Его жизнь оборвалась во время восхождения на Бодхона в результате несчастного случая: обвалился рельеф.

В восхождении он участвовал с другими альпинистами из Архангельской области, которые доставили тело Дроздова в Душанбе.

Сейчас группа занимается оформлением документов для организации перевозки тела на родину альпиниста — в Северодвинск.

Василий Дроздов получил почетное звание "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников на территории бывшего СССР: на пики Победы, Ленина, Хан-Тенгри, Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и Корженевской, передает ТАСС.