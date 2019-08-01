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1 августа 201915:43

Российские волейболистки поборются за путевку на Олимпиаду-2020

volleyball.world

Женская сборная России по волейболу готовится к отборочному турниру в Калининграде, который пройдет с 2 по 4 августа. Соперниками российских волейболисток станут команды Канады, Южной Кореи и Мексики. Победитель соревнований получит путевку на Олимпиаду-2020.

"Это самый важный турнир для нас и для других команд. Месяц мы готовились в усиленном составе, наша задача – победить на этом турнире", – цитирует главного тренера сборной России Вадима Панкова ТАСС.

Первый матч на турнире российские волейболистки проведут против соперниц из Южной Кореи. Он состоится 2 августа.

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