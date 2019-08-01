В список городов-хозяев ЧМ по волейболу 2022 года вошли Кемерово и Ярославль

Все любители спорта получили долгожданную новость. Международная федерация волейбола официально огласила весь список российских городов-хозяев мужского чемпионата мира 2022 года. "Матчи соревнований также примут Ярославль и Кемерово", — сообщили в ФИВБ.

Как отметил президент организации Ари Граса, Ярославль и Кемерово имеют сильную волейбольную культуру и полностью готовы к проведению мероприятий такого масштаба. Кроме того, оба региона обеспечили необходимые финансовые и политические гарантии для объектов проведения первенства, передает ГТРК "Ярославия".

Так, 26 августа 2022 года хозяевами мирового чемпионата по волейболу станут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль.