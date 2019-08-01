Газопровод "Сила Сибири" строится с опережением графика

Российский и китайский участки газопровода "Сила Сибири" состыковали на границе двух стран. И уже подходит к концу строительство в Китае распределительного узла, через который скоро пойдёт российский газ. Проект реализуется с опережением графика.

Метр за метром — в день получается ровно 240 — китайские рабочие укладывают трубы, по которым в Китай пойдет российский газ.

Эти трубы, как уверяют китайские инженеры — с самым большим диаметром в мире — почти полтора метра, еще и из самой прочной марки стали, рассчитаны на максимальное давление. За швы отвечает робот.

"Робот-сварщик работает в трубе, а управляем мы им отсюда. Там внутри сразу восемь сварочных манипуляторов начинают движение — они как живые руки", — пояснил Лю Сюньцзянь, бригадир.



На каждый стык — ровно две минуты. У инспектора контроля качества никаких замечаний.

Китайский участок "Силы Сибири", который здесь называют "Восточным маршрутом", протянется от российской границы и до Шанхая на более чем три тысячи километров. И здесь, на серединном участке — это ровно одна треть, то есть тысяча сто километров — работы сейчас в самом разгаре.

Cеверный участок — от Хэйхэ до Чанлин — уже готовится к тестовым испытаниям. Ведь уже 1 декабря российский газ по нему начнет поступать в северные провинции. Два других участка сдадут в эксплуатацию еще через год.

"Российский газ качественный и он заметно дешевле. Но дело ведь не только в цене. Это самый крупный проект в области энергетики для наших стран. И он даст мощный импульс в развитии тех провинций, где сейчас наблюдается нехватка энергоресурсов", — проинформировал Цай Дэюй, заместитель директора проекта по строительству газопровода CNPC.

Вот и на красных флагах, что развеваются на каждой такой машине — коммунистические призывы: "Работать быстрее и еще раз быстрее!"

"Здесь все работают усиленными темпами, каждая бригада хочет стать победителем соцсоревнований", — говорит Чжан Цзе, водитель спецтехники.

Но подгоняет строителей не только перспектива стать ударником труда. Торопят промышленные предприятия, где отказались от угля в пользу газа, и преимущества оценили.

"Вы не представляете, что здесь было два года назад, когда мы использовали уголь — небо черное-черное, сплошной смог, а сейчас наконец все видно. И даже небо!", — рассказал Линь Цзивень, директор фабрики по производству керамической плитки.

Политика властей КНР по замещению угля газом привела к крайне амбициозным темпам роста его импорта. В прошлом году сразу на треть. Но в планах еще и рост промышленного производства, а значит, голубого топлива потребуется еще больше.

Договоренность с Россией уже есть, плюс 6 миллиардов кубометров в год. Дополнительно к тем 38, которые уже прописаны в контракте стоимостью в 400 миллиардов долларов. Он рассчитан минимум на тридцать лет.