Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов убит, второй получил ранения. Нападавший ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МВД по ХМАО-Югре.

Полицейский наряд прибыл по вызову во двор многоквартирного дома по улице Пушкина. Ранее в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине. При попытке его задержания гражданин оказал активное сопротивление — нанес смертельные ранения одному полицейскому и ранил второго. Получивший ранение полицейский применил табельное оружие и ликвидировал нападавшего.