Игорь Черевченко: "Арсенал" наошибался в обороне, "Нефтчи" заслужил победу

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения от бакинского "Нефтчи" (0:3) и вылета команды из второго квалификационного этапа Лиги Европы признался, что соперник пробился в следующий этап заслуженно.

"Мы много наошибались в обороне, — сказал Черевченко, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на Azerisport. – Не стал бы связывать поражение нехваткой опыта у наших игроков – они выступают за свои сборные, и игры в еврокубках для них не должны быть сюрпризом".

"Нефтчи" имеет хорошие шансы на то, чтобы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, опытная команда. Беру вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему нет. "Нефтчи" заслужил эту победу. Нам же нужно реализовывать свои моменты".

Напомним, что для "Арсенала" матчи против бакинцев были дебютными в еврокубках. Туляки проиграли сопернику по сумме двух матчей со счетом 0:4, покинув розыгрыш Лиги Европы на стадии второго квалификационного этапа.