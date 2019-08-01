Джон Болтон обрушился с критикой на Иран

Сподвижник Дональда Трампа назвал министра иностранных дел Ирана "комбинатором и махинатором". С таким утверждением выступил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В эфире телеканала "Фокс Бизнес" он высказал мнение, что Мохаммад Джавад Зариф является "ширмой для нелегитимного руководства страны", в то время как все важные решения принимает аятолла Али Хаменеи.

"Иран – это государство-спонсор терроризма. Это всемирный центробанк для террористов, который снабжает их деньгами и оружием. В этом нет никаких сомнений. И это беспокоит нас больше, чем одни только притязания Ирана на обладание ядерным оружием", — заявил Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности.

Накануне США внесли министра иностранных дел Ирана в санкционный список. Мохаммад Джавад Зариф ответил, что это не повлияет ни на него, ни на его семью, поскольку у него нет собственности и каких-либо интересов за границей.

Между тем, Париж не согласен с решением Вашингтона наложить санкции на иранского министра иностранных дел — об этом заявили в МИД Франции. Там вновь призвали к переговорам с Тегераном.