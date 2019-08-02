Страшное ДТП на Ставрополье: 5 погибших, 14 пострадавших

В Апанасенковском районе Ставропольского края в результате столкновения рейсового автобуса с грузовой автомашиной погибли пять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. По не установленным пока причинам водитель автобуса выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

В краевом управлении ГИБДД не исключают, что возможной причиной ДТП стала усталость водителя автобуса, передает ТАСС. По их данным, незадолго до аварии при пересечении границы со Ставропольским краем автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". От отдыха 59-летний водитель отказался. Известно, что в результате ДТП он погиб.