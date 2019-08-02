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2 августа 201910:27

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома. При этом подробности документа не приводятся.

Ограничения вводят из-за произошедшего в Солсбери — Россию обвиняют в применении химического оружия против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в нападении Москву, хотя прямых доказательств вины России так и не представлено.

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Накануне в комитете Палаты представителей США призвали Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против Москвы за инцидент в Солсбери, сообщает телеканал "Россия 24".

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