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2 августа 201910:30

Андре Шюррле: когда-то забивал ЦСКА? Было бы не плохо повторить

Футбольный клуб "Спартак" арендовал у дортмундской "Боруссии" до конца текущего сезона немецкого полузащитника Андре Шюррле. Новичок "красно-белых" поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.

"Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, – приводит слова Шюррле пресс-служба "Спартака". – Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, а сборная успешна, кроме того в прошлом году здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне интересно узнать вашу страну еще ближе".

Помимо этого, Шюррле заявил, что у "красно-белых" все на уровне, включая людей, которые его тепло приняли, а также сообщил, что ему уже не терпится выйти на поле в составе "Спартака" и показать себя.

"Главный соперник "Спартака"? "Зенит", "Динамо" ЦСКА… Я когда-то забивал армейцам, было бы не плохо повторить. Буду биться, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков. Дебют? Посмотрим, все зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами, но в целом я в хорошей форме", – подытожил немецкий полузащитник.

Напомним, "Спартак" после трех туров российской премьер-лиги с четырьмя очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче "красно-белые" в субботу, 3 августа примут столичное "Динамо".

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