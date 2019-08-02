Пилот самолета совершил филигранную посадку на оживленную улицу. Видео

Регистратор, установленный в патрульном автомобиле полицейского из Паркленда, расположенного в штате Вашингтон на северо-западе США, запечатлел вынужденную посадку легкомоторного самолета.

По предварительным данным, у самолета Rand Robinson KR-2 возникли проблемы с подачей топлива – пилоту совершить экстренное приземление.

К счастью, поблизости оказался подходящий участок улицы. Мужчине, управлявшему воздушным судном, удалось совершить благополучную посадку, разминувшись со столбами, проводами и автомобилями.

В результате инцидента никто не пострадал.