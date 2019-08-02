Арестован демонстрант, пришедший на незаконный митинг с ножом, молотком и газом

Решением Пресненского суда столицы заключен под стражу Иван Подкопаев. Он стал первым из участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, который обвиняется в участии в массовых беспорядках.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы, передает РИА Новости.

При задержании у Подкопаева были изъяты молоток, нож, противогаз и перцовый баллончик.

Во время заседания суда он заявил, что баллончик носит с собой для защиты от бродячих собак, противогаз ему нужен, поскольку он работает техником, а нож "не являемся холодным оружием" и нужен ему "в хозяйственных целях".

Вместе с некоторыми другими фигурантами уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти", Иван Подкопаев был задержан и изначально отправлен на 10 суток в спецприемник по административному протоколу.

Накануне в Следственном комитете сообщили, что к массовым беспорядкам причастны больше 10 человек, пятеро уже задержаны и продолжается установление личностей и привлечение к ответственности всех нарушивших закон во время этой несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.