Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина

В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем Лиги Европы лондонским "Челси". Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Помогать 35-летней Фраппар будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О'Нил. Четвертым рефери назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

"Европейский футбольный союз принял историческое решение, – сообщает пресс-служба УЕФА. – Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд".

В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира-2019. Кроме того, француженка судила в полуфинале женского ЕВРО-2017.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в среду, 14 августа и пройдет на поле стадиона "Водафон Парк" в турецком городе Стамбул.