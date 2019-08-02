Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали тем, кто желает обезопасить свои компьютеры и смартфоны от хакеров, заклеивать камеры и микрофоны на то время, когда они не используются. Для этого вполне подойдут скотч или изолента. Также на любых гаджетах должно быть установлено антивирусное программное обеспечение.

"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона это уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", — пояснил ТАСС заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В свою очередь руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман напомнил, что программки-шпионы давно научились не только копировать документы и перехватывать сообщения, но и включать на устройствах камеры и микрофоны.

Также специалисты рекомендуют по возможности ограничивать всевозможеым мобильным приложениям доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации.