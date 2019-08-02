Рябков об американских санкциях: не удивили

Новый пакет антироссийских санкций, который ввели США, уже не удивляет, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он пояснил, что Россия к санкциям уже адаптировалась. Поэтому ограничительные меры не сдерживают развитие РФ, пишет агентство "Интерфакс".

Дональд Трамп подписал второй пакет антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей". Как утверждают американцы, они это сделали только потому, что Россия не предоставила гарантий отказа от применения отравляющих веществ.



Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом под названием "Новичок". Однако Сергей и Юлия выжили.

Штаты обвинили в нападении Москву и ввели против России первый пакет санкций. После чего Штаты дали три месяца: за это время РФ должна была предоставить доказательства, что отказалась от применения химического оружия.