Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

Молодая жительница канадского острова Ванкувер Ди Галлант во время прогулки с собакой внезапно увидела вышедшую на тропинку пуму.

Ветер был в противоположную сторону, так что, к счастью, собака не залаяла, иначе хищник мог бы наброситься на них сразу.

Пока девушка и ее собака вели себя тихо, пума за ними только наблюдала.

Ди Галлант записала эти кадры на телефон. На них слышно, как она тихо уговаривает пуму убраться с дороги, но ничего не помогает.

Тогда, как пишет издание Kelownanow, она решила предпринять что-то неординарное. Покопавшись в телефоне, девушка нашла композицию рок-группы Metallica Don’t Tread On Me и включила ее погромче.



"Как только прозвучали первые ноты, зверь убежал в кусты", — рассказала канадка и призналась, что если когда-либо выпадет шанс встретиться с музыкантами, она поблагодарит Джеймса Хэтфилда за то, что он спас ей жизнь.