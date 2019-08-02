Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам прошедшего месяца. Об этом сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В июле российская спортсменка праздновала победу на четырех соревнованиях. Речь идет о двух этапах Бриллиантовой лиги (Монако и Лозанна), чемпионате России, а также международном турнире в Падуе.



На звание "Лучшая легкоатлетка Европы" также претендуют датчанка Анна-Эмили Меллер (бег на 3000 и 5000 м с препятствиями), белоруска Эльвира Герман (бег на 100 м с барьерами), голландка Сифан Хассан (бег на 500 м) и британка Дина Эшер-Смит (бег на 100 м).