Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 августа 201920:58

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле

EPA

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам прошедшего месяца. Об этом сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В июле российская спортсменка праздновала победу на четырех соревнованиях. Речь идет о двух этапах Бриллиантовой лиги (Монако и Лозанна), чемпионате России, а также международном турнире в Падуе.


На звание "Лучшая легкоатлетка Европы" также претендуют датчанка Анна-Эмили Меллер (бег на 3000 и 5000 м с препятствиями), белоруска Эльвира Герман (бег на 100 м с барьерами), голландка Сифан Хассан (бег на 500 м) и британка Дина Эшер-Смит (бег на 100 м).

Сейчас

19:35

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

18:27

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

17:43

Полицейская операция: оцеплен главный вокзал Франкфурта

17:09

Красноярский край: огонь затормозили, "Столбы" закрыли

16:40

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

15:29

Скончалась певица Александра Стрельченко

14:23

Массовые беспорядки в Москве: число арестованных возросло до пяти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

Тушение и на земле, и в небе: скорость распространения пожара в Сибири сократилась в 5 раз

31 минута назад
Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

Крах ДРСМД. Чем обернется выход Штатов из ключевого договора

43 минуты назад
Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

20 минут назад
На Украине допрашивают получивших российское гражданство

На Украине допрашивают получивших российское гражданство

1 час назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

1 час назад
Скончалась певица Александра Стрельченко

Скончалась певица Александра Стрельченко

4 часа назад
Трамп оконфузился, говоря о России

Трамп оконфузился, говоря о России

2 часа назад
США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

США не считают нарушением пуски северокорейских ракет

1 час назад
Торговые войны. Империя обещает ответный удар

Торговые войны. Империя обещает ответный удар

3 часа назад
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

2 часа назад
"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

"Хватит копировать Путина": Зеленского снова раскритиковали и высмеяли

3 часа назад
Рябков об американских санкциях: не удивили

Рябков об американских санкциях: не удивили

3 часа назад
Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

Швейцарский журналист объяснил, почему Киеву не видать Крыма

1 час назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

Следком взялся за уклонистов с несанкционированной акции

49 минут назад
Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

Стали известны цены Samsung Galaxy Note10 и 10+

1 час назад
Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

Москвичам посоветовали морить клопов жаром и холодом

1 час назад
Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

1 час назад
Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

Арестован шестой фигурант дела о беспорядках в Москве

2 часа назад
После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

После убийства мужчина 13 лет скрывался от следствия в лесу. Его задержали

2 часа назад
Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

Уральцы превратили подвал в "логово маньяка"

2 часа назад
Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

Песня группы Metallica спасла жизнь канадки, отпугнув от нее пуму

2 часа назад
Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

Полицейская операция во Франкфурте: задержаны трое

2 часа назад
Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

Шок, помощь, расследования: итоги телегода программы "Прямой эфир"

3 часа назад
Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

Металл и ад: найдена планета, извергающая испарившееся железо

3 часа назад
РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

РФС наказал "Ростов" из-за беспорядков на матче со "Спартаком"

3 часа назад
Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

Онищенко призвал не делать "супертрагедию" из нашествия тропических клопов

3 часа назад
Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

Стало известно об испытании Пентагоном экспериментальной системы массовой слежки

4 часа назад
"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

"Таким хочется отдаваться": найдены личные записи убитой блогерши о "дорогих" мужчинах

4 часа назад
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

4 часа назад
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

4 часа назад
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

4 часа назад
Процесс пошел: саперы приступили к разминированию моста в станице Луганской

Процесс пошел: саперы приступили к разминированию моста в станице Луганской

5 часов назад
Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба

5 часов назад
Погода в выходные: холод, дождь и ветер

Погода в выходные: холод, дождь и ветер

5 часов назад
Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

Обвиняемый в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки рассказал о мотивах преступления

5 часов назад
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

5 часов назад
Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество советует заклеивать камеры и микрофоны

6 часов назад
Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

Аналитики назвали проблемы россиян при эксплуатации жилья

6 часов назад
Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о "СашеТане" и настоящем муже

7 часов назад
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

7 часов назад
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

7 часов назад
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

8 часов назад
Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм

8 часов назад
Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

Анализы на холестерин: что мы всё время упускаем

9 часов назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T: долгожитель с камерой-перископом

9 часов назад
Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода

9 часов назад