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Лесные пожары 54 минуты назад
За сутки в России ликвидировано 22 лесных пожара
22 природных пожара было ликвидировано в России за последние сутки. Как сообщает Авиалесоохрана, от огня освобождено более двух тысяч восьмисот гектаров.
Еще более ста семидесяти возгораний продолжают тушить. Они охватили сто двадцать пять с лишним тысяч гектаров. Почти половина этой площади находится в Иркутской области.
С пожарами борются на земле и с воздуха. В Якутии самолет-амфибия Бе-200 МЧС за минувшие сутки совершил 18 вылетов и вылил на огонь почти сто тонн воды. По оценкам Счетной палаты, природные пожары в первом полугодии причинили стране ущерб почти на два с половиной миллиарда рублей.
По поручению президента Минобороны помогает МЧС тушить пожары. Военные самолеты и вертолеты за последние двое суток совершили почти сто сорок вылетов в Красноярском крае и Иркутской области и вылили около двух тысяч тонн воды. Это помогло потушить 84 лесных возгорания. Действия авиации Минобороны позволили в пять раз снизить скорость, с которой распространяется огонь и избавить населенные пункты Красноярского края от смога.
Также военные вертолетчики провели разведку районов с самой сложной пожароопасной обстановкой, и туда уже отправилась работать авиация, передает телеканал "Россия 24".
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