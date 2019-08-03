В Сирии боевики обстреляли селение Кардаха: один человек погиб, трое ранены

Боевики из Идлибской зоны деэскалации, несмотря на перемирие, обстреляли сирийское селение Кардаха. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

В результате обстрела один человек погиб и трое ранены. Военные зафиксировали 12 разрывов снарядов, передает телеканал "Россия 24".

Кардаха расположена в 14 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Это родное селение семьи сирийского президента Башара Асада.