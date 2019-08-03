В десяти странах стартуют Армейские международные игры

Юбилейные пятые Армейские международные игры станут рекордными по количеству участников и географии проведения. Соревнования стартуют сегодня и пройдут на территории десяти государств.

Монголия, Узбекистан и Индия впервые примут у себя этапы АрМИ. В Россию прибудет более двухсот команд из 37 стран. Семь из них также примут участие в соревнованиях в первый раз. Военные профессионалы будут состязаться более чем в тридцати дисциплинах и покажут мастерство в управлении техникой и стрельбе из разных видов оружия, передает телеканал "Россия 24". Впервые в рамках самого зрелищного конкурса — танкового биатлона — выступят женские экипажи.

Интерес к АрМИ растет не только среди участников, но и у наблюдателей. Следить за ходом соревнований будут представители стран НАТО — Франции, Словакии, США и Турции.