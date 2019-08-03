Военные доставили гумпомощь в отрезанный от мира поселок под Иркутском

Уровень реки Ия в Иркутской области снизился еще на десятки сантиметров. Вода уходит из подтопленного города Тулун и окрестных населенных пунктов. Спасатели МЧС и военные помогают жителям и ликвидируют последствия наводнения. Они обеззараживают воду и дезинфицируют соцобъекты, очищают территорию от мусора и завалов, берут пробы почвы и воды на наличие опасных вирусов и бактерий.

А еще — доставляют гуманитарную помощь, передает телеканал "Россия 24". Так, военные вместе с сотрудниками МЧС и Росгвардии привезли две с половиной тонны продуктов и воды в поселок Октябрьск-2, который был отрезан паводком от транспортного сообщения. Населенный пункт находится в сорока километрах от Тулуна, там живут 350 семей.

В гуманитарный груз вошли питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе. Всего жителям раздали 2,5 тонны продуктов.