Госдеп: второй пакет антироссийских санкций вступит в силу через 15 дней

В Госдепе заявили, что второй пакет санкций США против России вступит в силу через 15 дней и будет действовать не мене года. Он запрещает американским банкам покупать госдолг России на первичном рынке. Кроме того товары и технологии, которые будут продаваться Москве, будут подвергнуты более жесткому лицензированию, передает телеканал "Россия 24".

Также в рамках санкций Вашингтон будет выступать против кредитов для России со стороны международных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Также в Госдепе сообщили, что санкции ограничат доступ РФ к многосторонней банковской системе развития, передает ТАСС. Москве собираются перекрыть доступ к американскому рынку для первичных выпусков суверенных долговых обязательств России, не выраженных в рублях, и продукции американского производства, важной для разработки химоружия и биологического оружия.