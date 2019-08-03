Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России

Forbs подсчитал доходы самых популярных блогеров. Первую строчку по-прежнему занимает певица и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова — каждый рекламный пост на ее странице в Instagram с 16 миллионами подписчиков стоит до миллиона рублей. Сама Бузова утверждает, что по количеству запросов в поисковой системе google она обогнала президента РФ Владимира Путина.

Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля. При этом самые успешные Валентин Петухов, тестирующий технику (2,7 миллиона долларов), Юрий Дудь (1,4 миллиона долларов) и Ксения Собчак (доход порядка 1 миллиона долларов).

Чаще всего Instagram-блогеры рекламируют конкретные товары (43%), магазины (29%) и услуги (14%). Автомобили, недвижимость, лекарства, банки и букмекерские конторы блогеры рекламируют в разы реже — 3—4% постов.

Рынок рекламы в Instagram за прошлый год, по данным Double Data, вырос на 85%, до 2,3 миллирада рублей без учета рекламы в сториз. Точность оценки осложняется непрозрачностью. Налоги не платятся с 30—35% контрактов. Крупнейшие рекламодатели в Instagram те же, что и в офлайне: напитки (пепси и кока-кола), бьюти-продукты и косметика, компании сотовой связи и банки.

Основная масса денег рекламодателей утекает к блогерам с количеством подписчиков от 1 миллиона. Больше всех зарабатывают вайнеры, создатели коротких смешных видео. Самая популярная из них телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева. Ее расценки на рекламу с видео также составляют порядка одного миллиона рублей.