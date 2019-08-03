Тема:
Курилы и мирный договор с Японией 11 минут назад
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо. В распоряжении журналистов оказались документы, с которых снят гриф секретности. В них утверждается, что Советский Союз предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт, касающийся продвижения антиядерных идей. Дословно в пункте упоминалась совместная работа японской и советской сторон над запретом производства, распространения и испытания ядерного оружия.
На встрече присутствовали председатель Совета министров СССР Николай Булганин и его первый заместитель Анастас Микоян, японский премьер-министр Итиро Хатояма и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Коно. Однако идея была отвергнута японской стороной в ходе переговоров по нормализации отношений. По версии издания, решение было принято из-за того, что с 1951 года Страна восходящего солнца находилась под так называемым ядерным зонтиком США.
Документ заявлял о прекращении войны между СССР и Японией, восстановлении дипломатических отношений, передаче Японии острова Шикотан и ряда островов Малой Курильской гряды. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Однако после заключения Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов.
Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курил.
Ранее по теме
-
Захарова рассказала о новом информационном вбросе из Японии19 суток назад
-
Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил20 суток назад
-
Организаторы "Большой двадцатки" обозначили Курильские острова как часть Японии1 месяц назад
-
Путин и Абэ обсудили Курилы и нетрадиционные угрозы1 месяц назад
-
Путин пригласил Абэ в Россию, обсуждение договора будет продолжено1 месяц назад
-
Путин – Абэ: мы продвинулись в развитии наших отношений по многим направлениям1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин подписал закон об увеличении выплат на ребенка
- Новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
- Стартовали Армейские игры
- Пожар в центре Москвы тушили на земле и с воздуха
- Трамп рассказал, что мешало хорошим отношениям с Россией
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян в августе
- Девушке в клинике проткнули матку и истекающую кровью отпустили
- Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском
- Прохожие поймали упавшего с 6-го этажа малыша. Видео
- Перепутали с кариесом: стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Прогноз: рублю вновь предрекают рискованный август
- Куба: местные жители счастливы купить советские "Жигули" за $18 тысяч
- Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику
- Борис Джонсон спровоцирует распад Великобритании?
- Топ-10 стран с самым дорогим бензином в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- В России деанонимизируют e-mail
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
"МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали
- Новый бюджетный кроссовер Volkswagen для России засветился на тестах
- Столичным автомобилистам придется поджаться: вводятся новые "выделенки"
- Дом на колесах со встроенным гаражом оценили почти в 100 миллионов
- Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Крах ДРСМД
- Самый известный русский парижанин получил российский паспорт
- Как проходит разминирование моста в станице Луганской
Вести-Москва
-
Гребной канат: уникальный трюк выполнен в Москве
- Авария в Беляеве: внедорожник протаранил витрину банка
- Чудо-сыворотка из Чебоксар: первый иск уже в суде
- Площадки программы "Здоровая Москва" расширяют перечень услуг
- Часть Филевской линии столичного метро снова закроют
- Юбилей ВДНХ, фестивали и костюмированные шоу: как интересно провести выходные в городе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии