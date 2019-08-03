Активное сопротивление: в Москве демонстрант травмировал омоновца

Сотрудник спецназа Росгвардии ОМОН был травмирован при задержании участника несанкционированной акции в центре Москвы. Пытаясь задержать сопротивляющегося правонарушителя на Пушкинской площади, он вывихнул руку.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили о 350 собравшихся в центре столицы, из них задержаны 30 человек. Задержания продолжаются на Трубной, Пушкинской площадях, Чистых прудах.

Правоохранители просят людей разойтись, потому что акция незаконная.

Власти уже предостерегали митингующих об ответственности за нарушение закона, возможных провокациях. Полиция просит граждан воздержаться от участия в акции.

Прокуратура Москвы расследует дело в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму – организаторов акций 14 и 27 июля, которые проигнорировали предупреждения надзорного ведомства.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело, 6 человек арестованы, передает ТАСС.