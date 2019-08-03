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Обмен санкциями 56 минут назад
Санкции и пошлины: Штаты развязали торговые войны по всему миру
"Вашингтон в очередной раз демонстрирует свое бессилие в попытках заставить Москву изменить внешнюю и внутреннюю политику" — так в МИД России прокомментировали новость о новых санкциях США в отношении нашей страны. Очередной пакет ограничительных мер, связанных с делом Скрипалей, вступит в силу 19 августа. К чему приведет такой санкционный шантаж и приведет ли вообще?
В июле 1999 года МВФ принял решение выделить России кредит stand-by в размере 3300 миллионов СДР (4,5 миллиарда долларов), первый и последний транш которого — 471,4 миллиона (640 миллионов долларов) был получен в том же месяце со сроком использования полтора года.
С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиарда долларов. В январе 2005-го в соответствии с положениями Устава МВФ о досрочном погашении кредитов членами фонда, которые существенно улучшили сальдо своего платежного баланса и увеличили размер валютных резервов, Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиарда долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.
На практике американские банки больше не смогут покупать валютные еврооблигации правительства России на первичных размещениях. Таким образом, администрация США реализует запрет на прямое долларовое финансирование "российского суверена". Однако американским инвесторам ничто не помешает купить российские евробонды после начала их обращения на рынке.
Первые санкции по делу Скрипалей появились еще прошлым летом, и нынешний второй пакет ограничений сюрпризом ни для кого не стал. Вашингтон почти год грозил — и вот случилось: Трамп подписал указ. Штаты будут препятствовать кредитованию России в МВФ, еще откажут в лицензиях на экспорт своих товаров и технологий, которые связаны с оружием массового поражения. И третий – заключительный — пункт касается американских банков. Им запрещено выдавать нерублевые кредиты российским властям.
Санкции американцы оправдывают собственным законом от 1991 года о запрете применения химического и биологического оружия. Серьезнейшие обвинения, но доказательств никто не предоставляет. Обвинения, как и в прошлом году, огульные, голословные: Скрипалей отравила Москва.
В российском МИД отметили, что Москва в отличие от Вашингтона весь свой запас химоружия уничтожила и это подтверждено международными инспекторами.
"Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72 с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Американцы повторяются. Нынешние санкции, по большому счету, дублируют предыдущие. Срок действия этого пакета ограничений — как минимум один год. Эксперты отмечают: эти шаги Вашингтона укладываются в логику торговых войн, которые Штаты развязали по всему миру. Не исключает президент США и пошлин в отношении европейских автомобилей, которые поставляются на американский рынок.
Новый виток ожидается и в торговой войне с Пекином. С 1 сентября Трамп пообещал увеличить пошлины на целый ряд импортируемых из Китая товаров.
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